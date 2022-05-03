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Eski yetişkin filmi yıldızından Elon Musk’a çağrı: Hepsini yasaklayın

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Ünlü girişimci Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra 90'lı yıllara damga vuran yetişkin filmlerinde oynayan Lisa Ann açıklamalarda bulundu. Ann, Musk'ın belirli içerikleri kaldırması gerektiğini söyledi.
Eski yetişkin filmi yıldızından Elon Musk’a çağrı: Hepsini yasaklayın

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının yankıları devam ediyor…

90’lı yıllara damga vuran yetişkin filmleri oyuncusu Lisa Ann, Elon Musk’a çağrıda bulunarak Twitter’da bazı içeriklerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Ann, Musk’ın platformu daha güvenli bir hale getirmesi gerektiğini söylerken, “Gençleri korumak için yetişkin içerikler Twitter’dan kaldırılmalı” dedi. Sektörde tanınan bir figür olan Ann, 2014 yılında emekliye ayrılmış ve farklı alanlarda çalışmaya başlamıştı.

Ann, “Evet hayatımın uzun yıllarında pornografik filmlerde rol aldım ve bunu gizlemiyorum. Ben evrim geçiriyorum ve hepimizin evrim geçirmesine izin verilmeli. Twitter’da da pornografik içerikler yer alıyor fakat bunu engellemek için bir yaş sınırlaması yok” dedi.

Elon Musk konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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