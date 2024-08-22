Eurobasket 2025’in biletleri satışa çıkıyor, bazı maçlar Kıbrıs'ta da oynanacak

FIBA EuroBasket 2025‘in heyecan dolu maçlarına tam bir yıl kaldı. Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Polonya‘nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı turnuvada, Kıbrıs’taki maçlar 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında Limasol’daki “Spyros Kyprianou” Spor Salonu‘nda oynanacak.

FIBA EuroBasket 2025‘in heyecan dolu maçlarına tam bir yıl kaldı. Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Polonya‘nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı turnuvada, Kıbrıs’taki maçlar 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında Limasol’daki “Spyros Kyprianou” Spor Salonu‘nda oynanacak. Organizasyon Komitesi, heyecanla beklenen maçların bilet fiyatlarını açıkladı.

Kıbrıs Basketbol Federasyonu (KBF), 22 Ağustos’a kadar Öncelik Listesine kayıt yaptıran taraftarlara özel bir kod gönderileceğini duyurdu. Bu kod ile taraftarlar, 27 Ağustos 2024 tarihinden itibaren “Takım Kıbrıs Bileti” ve “Ortak Ülke Takım Bileti” olmak üzere iki özel bilet paketinden birini satın alma hakkına sahip olacaklar.

“Takım Kıbrıs Bileti” ile Kıbrıs Millî Takımı’nın tüm maçlarını, “Ortak Ülke Takım Bileti” ile ise Yunanistan Millî Takımı’nın maçlarını takip etmek mümkün olacak. Genel bilet satışı ise 5 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

Tarihi organizasyon, kaçırılmaz fırsat

FIBA EuroBasket 2025, Kıbrıs’ın bugüne kadar ev sahipliği yapacağı en büyük spor organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Basketbolseverler için bu eşsiz etkinlik, Ağustos ve Eylül 2025’te Avrupa’nın en iyi basketbolcularını yakından izleme fırsatı sunuyor.

Öncelik Listesine şimdiden 5.000’den fazla kişinin kayıt yaptırdığı ve özellikle Kıbrıs ve Yunanistan Milli Takımlarının maçlarına yoğun bir ilginin olduğu belirtiliyor. Bu sebeple biletlerin hızlı bir şekilde tükenmesi bekleniyor.

Takım desteği için özel paketler

27 Ağustos 2024’te başlayacak ön satışın ilk aşamasında sadece “Kıbrıs Takım Bileti” ve “Ortak Ülke Takım Bileti” paketleri satışa sunulacak. Bu paketler, adından da anlaşılacağı üzere Kıbrıs Millî Takımı ve ortak paydaş-federasyon olan Yunanistan’ın grup aşamasındaki maçlarını kapsıyor. Ancak Yunanistan’ın final aşamasına katılımı henüz kesinleşmiş değil.

Takım Biletindeki beş maça da katılamayan taraftarlar için iki veya üç maçlık daha küçük paketler de mevcut. “İki Maçlık Takım Bileti” 30 Ağustos ve 2 Eylül, “Üç Maçlık Takım Bileti” ise 28 ve 31 Ağustos ile 4 Eylül tarihlerindeki maçları kapsıyor.

Stat planı ve bilet kategorileri

“Spyros Kyprianou” Spor Salonu’nda oynanacak FIBA EuroBasket 2025 maçları için her maçta yaklaşık 7500 bilet satışa sunulacak. Bu sayıya FIBA sponsorları/ortakları, akreditasyonlar ve medya mensupları için ayrılan koltuklar dâhil değil.

Stattaki koltuklar, görüş açısına göre altı farklı kategoriye ayrılıyor. Örneğin, 1. kategori, parkeye en yakın ve en iyi görüş açısına sahip olan orta bölümdeki koltukları ifade ediyor. 2. kategori ise 1. kategorinin sağında ve solunda yer alan ve yine oldukça iyi bir görüş açısı sunan koltukları kapsıyor. Diğer kategoriler de bu şekilde sıralanıyor.

Bilet fiyatları

Kıbrıs Millî Takımı’nın beş maçını içeren “Takım Bileti” paketi, 6. kategorideki koltuklar için 115 avrodan başlıyor ve 1. kategori için 360 avroya kadar çıkıyor. Kıbrıs Millî Takımı’nın üç maçını içeren paketin fiyatı ise 75 avro ile 240 avro arasında değişiyor. İki maçlık paketin fiyatı ise 50 avro ile 160 avro arasında.

“Takım Bileti” paketlerinin satışının ardından bilet kalması durumunda, tek maçlık biletler Mart 2025’te final aşamasının kurasının çekilmesinden sonra satışa sunulacak.

Altı kategorinin yanı sıra, VIP, VVIP ve Courtside biletleri de satışa sunulacak. VIP bilet sahipleri VIP ağırlama alanına ve stattaki otoparka erişim sağlayabilecekler. Courtside bilet sahipleri ise sahanın hemen yanındaki koltuklarında resmi ürünlerden oluşan bir hediye çantası alacaklar.

Online bilet satışı ve önemli bilgiler

Bilet satışı, Avrupa’nın önde gelen e-bilet platformlarından biri olan ve Kıbrıs’taki organizasyonun “Etkinlik Sponsoru” olan more.com platformu aracılığıyla sadece online olarak gerçekleştirilecek. Taraftarlar, aralık ayından itibaren more.com platformu aracılığıyla organizasyonun resmî ürünlerini de satın alabilecekler.

Bilet alan ancak maçlara katılamayan taraftarlar, tüm biletlerin satılması koşuluyla, biletlerini more.com’un “taraftarlar arası pazar yeri” sayfası aracılığıyla, küçük bir hizmet bedeli karşılığında nominal değerlerinden satabilecekler.

Kıbrıslı taraftarların bilet satın alabilmeleri için taraftar kartı sahibi olmaları gerekecek. Yurt dışında yaşayan taraftarların ise pasaport veya kimlik numaralarını belirtmeleri gerekecek. Kişi başı en fazla altı bilet satın alınabilir.

Limasol’daki on beş maç, 28, 30 ve 31 Ağustos ile 2 ve 4 Eylül tarihlerinde, günde üç maç olmak üzere 15.30, 18.30 ve 21.30’da başlayacak. Kesin program, Mart 2025’te final aşamasının kurasının çekilmesinin ardından belirlenecek.