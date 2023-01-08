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Ev Açma ve Hırsızlık

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Ev Açma ve Hırsızlık

07.01.2023 tarihinde, H.E.(E-36), Minareliköy’de bulunan faal durumda olmayan Rehabilitasyon binasının kapısını hasara uğratarak açıp içeriye girdikten sonra, bina içerisinde muhafaza edilen muhtelif ebatlardaki klima bakır borularını çaldığı sırada, devriye halinde olan polisleri fark etmesi üzerine polisten kaçmaya çalıştığı sırada, yaklaşık 4 metre yüksekten zemine atlayarak yaralanmıştır. H.E. suçüstü tutuklanmış olup, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır.

            Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede bağlantısı olduğu tespit edilen H.G.(E-23)’nin, daha önce ayı bina içerisinden H.E. tarafından çalınan bakır klima borularını, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerine satarak 1400TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. H.G. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

 

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