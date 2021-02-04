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“Evrenin Gizemi” Sergisi Sanat Ve Bilim Severlerle Buluşuyor

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Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü’nün çalışmalarından oluşan “Evrenin Gizemi” sergisinin fiziki açılışı, Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlar neticesinde ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
“Evrenin Gizemi” Sergisi Sanat Ve Bilim Severlerle Buluşuyor

Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü’nün çalışmalarından oluşan “Evrenin Gizemi” sergisinin fiziki açılışı, Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlar neticesinde ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Rüstem Kültür & Sanat Danışmanı Halil Duranay’ın verdiği bilgiye göre, 360° Sanal Tur teknolojisi ile online olarak açılacak sergi, 8 Şubat itibarıyla sanat ve bilim severler tarafından dijital platformda ziyaret edilebilecek.

Sergi, Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü üyeleri ve yurt dışından katılım sağlayan uzay gözlemcilerinin, uzay gözlem fotoğraflarını içeriyor.

Sergiyle ilgili ayrıca, 10 Şubat Çarşamba saat 20.00’de, Rüstem Kültür ve Sanat Danışmanı Halil Duranay ve Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü Başkanı Arda Topal’ın katılımıyla, Rüstem Kitabevi’nin Instagram hesabından canlı yayın düzenlenerek, sergi üzerine  söyleşi gerçekleştirilecek.

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