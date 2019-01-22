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Fazıl Say'dan Erdoğan açıklaması

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Fazıl Say, geçtiğimiz gün konserine Erdoğan'ın gelmesiyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Say, toplumsal uzlaşı kapısının aralandığını söyledi.
Fazıl Say'dan Erdoğan açıklaması

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konserine Tayyip Erdoğan'ın katılmasının yankıları sürüyor. Say, kendisine yönelik eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi.

Say, annesinin taziyesi için kendisini arayan Erdoğan'ın ses tonunda bir uzlaşı aradığını hissettiğini söyledi. Erdoğan'ın kültür- sanat konularında başarılı olmadıklarını kabul etmesinin değerli olduğunu kaydeden Say, bu konserin bir uzlaşı kapısı araladığını düşündüğünü ifade etti.

Say'ın açıklaması şöyle:

Hatırlarsınız, “ülkemde yaşayabilmek, sanatımı yapabilmek istiyorum” diye bir yazı yazmıştım geçen yaz.

Bu haykırışım her yerde duyulmuştu. Sayın Erdoğan’ın annemin vefatındaki taziye telefonundaki ses tonunda da sezinledim, bir uzlaşı kapısı aralanmak istiyordu. Sadece Fazıl Say için değil, tüm sanat camiası, hatta toplumun tüm kültürel ögeleri açısından, Erdoğan’ın içine sinmeyen bir şeyler vardı, nitekim pek çok konuşmasında -ve sıklıkla- “Biz kültür ve eğitim konularında malesef başarılı olamadık” diyordu, bu bir özeleştiridir.

Hayatta hatalar yapılabilinir, Erdoğan da yapar, Say da yapar, Ahmet Mehmet de yapar, insanız hata yaparız, hatadan dönmek hatayı düzeltmek ise erdemdir, insani bir durumdur.

Fazıl Say da pek çok hata yapmıştır hayatında, haklı olduğu konularda bile üslup yanlışı yapmıştır, haksız duruma düşmüştür, pek çok da haksızlığa da uğramıştır...

TOPLUMSAL UZLAŞI KONUSU

Her şey bir yana, umutlarımız olmadan nasıl yaşayacağız? Geleceğe nasıl bakacağız?

Bir ülke, kendi yüksek kültürü, halk müziği, sanat musikisi, batı müzikleri ile yerelden evrensele, muhteşem adımlar atabilecekken, sentezler ile dünyaya katkı sağlayabileceklen, kendi farklılıkları arasında kültürlerarası köprüler kurabilecekken, tuhaf bir uçuruma sürüklenmekte, ve hepimiz düşeceğiz.

Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim, bu ilk buluşmanın Beştepe’de değil, benim konserimde olması gerektiğini direttim, khk dan haksız yere mesleğinden edilmiş müzisyen dostlarımın hayatını kurtardık bu ayrıca “kültür kurulu” diye bir devlet yapılanmasını yanlış bulduğumu da direttim.

Bu süreçte memlekette pek çok güncel tartışmalar da yaşandı, çok zordu.

.

Sonuçta bu ilk adımda; Erdoğan saygı ile konserime geldi, bununla kalmadı, tüm kabinesini ve ABD Senatörü misafirini de getirdi.

Ülkemizde kültürün sanatın özgür olması , toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması 

Ben özgürlükçüyüm. Özgürce yaşayabilmeliyiz.Birbirimizi anlayabilmeli, dostluk eli 

Bakın; yerelden evrensele, Türkiye’de herkesin medarı iftiharı olabilecek yerlere 

Belki de başaramayız, ama en azından ben Türkiye için doğru bulduğum şeyi deniyorum.

Öte yandan, Say'ın davetiyle konsere gelen Erdoğan, kendisini Sarayda düzenlenebilecek opera konserine davet etti.

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