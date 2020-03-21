Fenerbahçe Beko'da koronavirüs şüphesi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada erkek basketbol takımında bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlandığı bildirildi.

Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgınında bir çok sporcu bu salgına yakalanırken, Fenerbahçe cephesinden de bir açıklama geldi. Fenerbahçe Beko'da oynayan bazı basketbol oyuncuları ve idari kadro üyelerinde koronavirüs belirtilerine rastlanırken, takımın daha detaylı tarama testleri için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.