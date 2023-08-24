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FIFA, kadın futbolcuyu dudağından öpen federasyon başkanı hakkında soruşturma başlattı

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında ‘uygunsuz hareketleri’nden dolayı ülkesinde istifası istenen İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales hakkında soruşturma başlattı.
FIFA, kadın futbolcuyu dudağından öpen federasyon başkanı hakkında soruşturma başlattı

FIFA Disiplin Komisyonu, Avustralya’nın Sidney kentindeki Avustralya Stadı’nda 20 Ağustos’ta İspanya ve İngiltere arasında oynanan final maçı sonrasındaki kutlamalarda İspanyol oyunculardan Jenni Hermoso’yu dudaklarından öpen Rubiales hakkında kurumun disiplin yönetmeliğinin 13.1 ve 13.2 maddelerini çiğnediği iddiasıyla soruşturma açtığını duyurdu.

Soruşturmayla ilgili nihai karar alınana kadar başka bir yazılı açıklama yapılmayacağını belirten FIFA, “Tüm insanların kişilik haklarına saygı gösterme konusundaki mutlak kararlılığını yinelediğini ve bu nedenle aksi yöndeki her türlü davranışı şiddetle kınadığını” ifade etti.

İstifa talebi

Diğer yandan İspanya’da spor dünyasından, Başbakan Pedro Sanchez, bazı bakanlar ve sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kişi ve kuruluştan sert tepkiler alan Rubiales için LaLiga kulüplerinden Osasuna, Real Sociedad ve Getafe istifa talebinde bulundu.

Ayrıca İspanya’daki Kadın Futbolcular Derneği (Futpro) aracılığıyla açıklama yapan kadın milli futbolcu Jenni Hermoso da Rubiales’e ‘örnek olarak bir ceza verilmesini’ istedi.

RFEF Genel Kurulu, Rubiales’in durumunu değerlendirmek için yarın olağanüstü toplanacak.

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