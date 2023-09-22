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Filenin Sultanları kayıpsız devam ediyor

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayımlandı.
Filenin Sultanları kayıpsız devam ediyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda saat 10.00’da başlayan karşılaşmada Sultanlar, Brezilya’yı 3-0 mağlup ederek, 5'te 5 yaptı.

Karşılaşmada ilk set çekişmeli geçti. Milliler, ilk seti 25-21 üstün tamamladı.

Nefes kesen ikinci sette milliler geriden gelerek öne geçti, Brezilya'dan Gabi'nin öne çıktığı ikinci seti Sultanlar, 29-27 önde tamamladı.

Sultanlar rakip tanımıyor

Sultanlar, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu, dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 ve son olarak beşinci maçını Brezilya’yı 3-0 mağlup etti.

İlk 2 kota alacak

Elemelerde gruplarını "ilk 2" sırada tamamlayan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Sultanlar, B grubunda 5’te 5 yaparak liderliğini sürdürüyor.

Salon: Yoyogi

Setler: 25-21, 29-27, 25-19

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