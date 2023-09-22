Filenin Sultanları kayıpsız devam ediyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda saat 10.00’da başlayan karşılaşmada Sultanlar, Brezilya’yı 3-0 mağlup ederek, 5'te 5 yaptı.
Karşılaşmada ilk set çekişmeli geçti. Milliler, ilk seti 25-21 üstün tamamladı.
Nefes kesen ikinci sette milliler geriden gelerek öne geçti, Brezilya'dan Gabi'nin öne çıktığı ikinci seti Sultanlar, 29-27 önde tamamladı.
Sultanlar rakip tanımıyor
Sultanlar, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu, dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 ve son olarak beşinci maçını Brezilya’yı 3-0 mağlup etti.
İlk 2 kota alacak
Elemelerde gruplarını "ilk 2" sırada tamamlayan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Sultanlar, B grubunda 5’te 5 yaparak liderliğini sürdürüyor.
Salon: Yoyogi
Setler: 25-21, 29-27, 25-19
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