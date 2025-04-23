Rum Merkezi Cezaevi’nde görev yapan gardiyanın evinde çok sayıda gizli ve özel belge bulundu

Rum Merkezi Cezaevi’nde bir mahkumun koğuşunda ürün satmasına yardım ve yataklık etmekten tutuklanan ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan gardiyanın evinde, çok sayıda gizli ve özel belge bulunduğu bildirildi.

Politis ve Fileleftheros’a göre, gardiyan hakkında yetkiyi kötüye kullanmak, görev gizliliğini ihlal etmek, Kişisel Verilerin Gizliliği Yasası’nı ihlal, kamu çalışanından hırsızlık ve yasadışı mal tasarrufu suçlamaları bulunuyor.

Evinde, belirli kişilere atıf yapılan gizli ve gizliliği derecelendirilmiş belgeler ile cezaevi ile polis arasındaki yazışmalar bulunan gardiyanın söz konusu belgeleri nasıl ve ne amaçla alıp, evinde sakladığı araştırılıyor.