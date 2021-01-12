Gazeteci-Yazar Osman Güvenir’in “Rauf Raif Denktaş Var Olma Savaşım” İsimli Kitabı Yayımlandı

Gazeteci- Yazar Osman Güvenir’in yeni kitabı “Rauf Raif Denktaş Var Olma Savaşım” yayımlandı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın hayatını, bütün geçmiş yaşadıklarını ve “Var Oluş” için verdiği büyük kavgalarını son 30 yıllık zaman içerisinde derleyen Güvenir, Denktaş gibi bir dava adamının ne denli zorlu süreçlerden geçerek kendi halkına bir vatan, bir devlet ve bir bayrak armağan edişini belgeler halinde kitaplaştırdı.

“Var Olma Savaşım” isimli kitap, Osman Güvenir’in 2016 yılında yayımladığı “Dr. Fazıl Küçük’le Geçen Günlerim” adlı kitabın tamamlayıcısı olma özelliği taşıyor.

Güvenir kitabında şu sözlere yer verdi:



“Her insana nasip olmaz böylesine değerli ve karizmatik iki dava adamı ile birebir çalışmak. Ondan da öte onların sevinçlerini, acılarını, mutluluk ve mutsuzluklarını paylaşmak, yazı ve sözle anlatılmaz boyutta yüksek değerlerdir. Sanırım bu kitabı okurken, hem düşünecek, hem üzülecek, hem de zaman zaman gülümseyeceksiniz...”