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Gazi Üniversitesi’nden DAÜ’ye İş Birliği Ziyareti

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Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal ve beraberindeki heyet, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı ziyaret etti. Görüşmede, iki üniversite arasında akademik iş birliği ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Gazi Üniversitesi’nden DAÜ’ye İş Birliği Ziyareti

GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN DAÜ’YE ÖNEMLİ ZİYARET

Gazi Üniversitesi (GÜ) Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal beraberindeki heyetle birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. 15 Ocak 2025 Çarşamba günü, saat 10:30’da gerçekleştirilen söz konusu ziyaret sırasında DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren ile DAÜ Uzaktan Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ersun İşcioğlu, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Karyeyen, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Togay Seçkin Birbudak, Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mutlu Tahsin Üstündağ da hazır bulundu.

 

Ziyaret sırasında konuşan Prof. Dr. Ünal, rektör olarak ilk resmi üniversite ziyaretini DAÜ’ye gerçekleştirdiklerini belirterek, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her kurumun birbirinden öğreneceği ve birbirini destekleyeceği alanlar olduğunu aktaran Prof. Dr. Ünal, DAÜ ve Gazi Üniversitesi gibi köklü kurumların birbirine her zaman destek olacağını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en köklü üniversitesi olan DAÜ ile ziyaretleri süresince başta bilişim ve teknoloji olmak üzere birçok konuda istişare içerisinde olacaklarını belirten Prof. Dr. Ünal, görüşmelerin hayırlı olmasını temenni ederek ortak çalışmalarda her iki kuruma da başarılar diledi.

 

Prof. Dr. Kılıç yeni görevinde Prof. Dr. Ünal’a başarılar dileyerek söz konusu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. DAÜ hakkında detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Kılıç, ziyaret süresince her iki eğitim kurumu arasında yapılabilecek iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunulacağını bildirdi. Yükseköğretim alanında birlikte büyük katkılar sağlayacaklarına inandığını ekleyen Prof. Dr. Kılıç, ziyaret sonunda her iki kurum arasında bir yol haritasının oluşmasını hedeflediklerini vurguladı.

 

Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Prof. Dr. Ünal’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edilirken, Prof. Dr. Ünal tarafından Prof. Dr. Kılıç’a Gazi Üniversitesi’ne özgü hediye takdim edildi.

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