Gazimağusa Belediyesi'nden Şan - Piyano Dinletisi

15 Nisan Dünya Sanat Günü ve 16 Nisan Dünya Ses Günü dolayısı ile, Avrupa'da Eğitim Almış ilk ve Tek KKTCli Opera Sanatçısı Laden İnce ve Dünyaca tanınmış piyanist Atakan Sarı Şan - Piyano Dinletisi sunacak.

Gazimağusa Belediyesinin katkılarıyla sunulacak dinleti, Gazimağusa Belediyesi Facebook sayfasından, 20 Nisan 2021 Pazartesi akşamı saat: 20.00’den itibaren dinlenebilecek.

Konserin programı:

• "O mio babbino caro", Lauretta, Gianni Schicchi

Puccini

• Frühlingsstimmen Walzer, op.410

J.Strauss

• "I could have danced all night ", Eliza, My Fair Lady

Frederick Loewe

• Bülbülüm altın kafeste

Düzenleme: Nevid Kodallı

• Zeytinden Aşı mısın

Raif Denktaş & Erdinç Gündüz,

Düzenleme: Atakan Sarı

• Mamma

Bixio

LADEN İNCE Soprano, Opera-Şan Sanatçısı, Lefkoşa 1986.

Avrupa'da Eğitim Almış İlk ve Tek KKTCli Opera Sanatçısı

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, İngiltere Kraliyet Müzik Koleji (Royal Northern College of Music RNCM), İtalya Verona Konservatuvarı, İsviçre Lugano Konservatuarı ve Almanya Leipzig ve Bad Schwalbach Uluslararası Opera Akademisi'nde 11 yıl süren konservatuvar, yüksek lisans ve ileri seviye perfeksiyon eğitimini tamamladı.

"Olağanüstü Yetenek ve Potansiyel Ödülü" kazandı ("Outstanding Ability and Potential Award" RNCM UK).

Çeşitli konserler, resitaller, festivaller ve atölye çalışmaları kapsamında Kıbrıs (kuzeyde ve güneyde), Almanya’da Weimar, Karlsruhe, Stuttgart, Rudolstad, Leipzig, Torgau, Bad Schwalbach; Avusturya’da Viyana, Salzburg, Graz; Estonya’da Talin, Finlandiya’da Helsinki, Fransa’da Strazburg, İngiltere’de Manchester, İsviçre’de Bern, Lugano, Chur; İtalya’da Verona, Brescia, Vicenza, Viterbo, Parma, Rovigo; Letonya’da Riga; Polonya’da Varşova; Türkiye’de İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Ayvalık, Marmaris, Mersin; güneyde ise Nicosia Shoe Factory ve Limasol Rialto Tiyatrosu’nda solist olarak çalıştı.

Avrupa'daki uluslararası seçmeleri kazanarak Almanya ve İtalya'da W.A.Mozart'ın Sihirli Flüt operasında başrol Gece Kraliçesi rolünü; Weimar Opera Stüdyosu'nda Windsor'un Şen Kadınları'nda başrol Frau Fluth rolünü söyledi.

Collegium Musicum Senfoni Orkestrası, Rhein-Main Philharmoniker, Prag Smetana Senfoni, Thüringer Symphoniker, Wuhan Filarmoni, Capriccio Fridericiana, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Lefkoşa Belediye Orkestrası ve Cyprus Symphony Orchestra eşliğinde solist olarak yer aldı.

Olga Makarina (Metropolitan Opera), Ildikó Raimondi (Wiener Staatsoper), Martha Sharp (Universität Mozarteum Salzburg) , Monica Trini (Teatro alla Scala) gibi isimlerle çalıştı.

2010, 2014 ve 2017 yıllarında Türksoy Opera Günleri'nde KKTC'yi temsil etti.

2017'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde Gençlik Konseri'nde solist olarak yer aldı.

2013'ten bu yana İnce, ülkemizde çeşitli festivaller, konserler, resitaller, sergi açılışı, eski eserler açılışı vs.çerçevesinde 25'in üzerinde projede solist olarak çalışmıştır.

Tam bir Kıbrıs aşığı olan İnce, yurtiçi ve özellikle yurtdışı konserlerinde Kıbrıs şarkılarına da yer vermektir. İnce'ye, Kıbrıs şarkılarımızı yurtdışına taşınmasından dolayı Necati Özkan Bilim Kültür Sanat ödülü verilmiştir.

2014'ten bu yana Hayal Atölyesi takma adını verdiğini çalışma odasında Ses Eğitimi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Kimi öğrencileri yaklaşık 100 kişide ilk 5'e girerek Türkiye'deki yetenek sınavlarını kazanmıştırlar.

İnce'nin candan dileği seyircileri ile spiritüel ve içten bir bağ kurmak ve ürettiği projelerle ülkemizi ulusal ve uluslararası ölçeklerde temsil etmeye devam edebilmektir.

ATAKAN SARI Piyanist

İzmir’de dünyaya gelen Atakan ilk müzik ve piyano derslerini babası Mahmut Sarı’dan aldı.

Can Çoker ile çalıştığı yıllarda Kültür Bakanlığı piyano yarışmasında kategorisinde birinci

oldu. Martin Berkofsky’nin Türkiye turnesinde tanıştığı Atakan sonraki yıllarda kendisinin

öğrencisi ve asistanı oldu. Üniversite eğitimini tam burslu olarak, iki yıl gibi kısa bir sürede

tamamladığı Manhattan School of Music’de Solomon Mikowsky ile çalıştı. Carnegie Hall

seçmelerini kazanarak ilk büyük New York konserini yaptı. Amerikalı besteci Alan

Hovhanness’in Berkofsky için bestelediği 2 piyano ve orkestra için konçertosunu

kaydetmek üzere Moskova, Mosfilm stüdyolarına gitti, CD’nin olumlu tepkiler alması

üzerine bu eserin prömiyeri için birer yıl ara ile önce Moskova Çaykovski ardından Erivan

Haçaturyan salonlarına davet edilerek bu salonlarda konser veren ilk Türk müzisyen oldu.

2006-2009 yılları arasında New York’ta Cornell Üniversitesi ve İthaca College’de piyano,

oda müziği ve Türk müziği dersleri verdi. Roberto Prosseda ve Martin Berkofsky ile beraber

Beethoven’ın piyano sonatlarından oluşan bir albümü kanser hastaları yararına yayınladı.

Kanada’dan Çin’e pek çok ülkede solo ve orkestra eşliğinde konserler vermiş olup bu yıl

içerisinde ressam-yazar Ümit İnatçı’nın şiirlerinden oluşan 8 parçayı tenor Can Tufan ile

bestelemiş ve Kırlangıç adıyla yayınlamıştır. Halen Kıbrıs’ta yaşamakta, hem üniversitede

dersler vermekte hem de konser yaşamına devam etmektedir