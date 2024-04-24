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Gazimağusa-Karpaz yolunda korkutan kaza: 2 yaralı

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Gazimağusa-Karpaz Anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Gazimağusa-Karpaz yolunda korkutan kaza: 2 yaralı

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

23.04.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 20-21’inci kilometreleri arasında Boğaz Otel önlerinde, Andreı OZERNYI (E-43) yönetimindeki LB 962 plakalı salon araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Fatih KALMA (E-46) yönetimindeki LG 363 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan LB 962 plakalı araç sürücüsü Andreı OZERNYI ve LG 363 plakalı araç sürücüsü Fatih KALMA, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Fatih KALMA taburcu olurken, Andreı OZERNYI sol kaburgalarında ve akciğer yaralanması nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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