Gazimağusa Limanı'nda demirli gemide feci kaza... 20 yaşındaki işçi yaralandı!

21.04.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa Serbest Limanı içerisinde, demirlemiş durumda bulunan bir geminin makine kontrol odasında çalışan Sezgin Ege ÖZKAYNAK (E-20), yangın tüplerini kontrol ettiği sırada bir yangın tüpünün patlayıp vücuduna çarpması sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.