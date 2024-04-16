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Gazimağusa'da Suçüstü Yakalananlar: Veteriner ve Hayvan Teskere Yasalarına Aykırı Hareket

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Gazimağusa'da Çanakkale Gölet bölgesinde bir ağılda gerçekleşen olayda, A.B. (E-35) ve Y.D. (E-29) isimli şahısların izinsiz olarak 10 adet kuzuyu kestiği sırada suçüstü yakalandı
Gazimağusa'da Suçüstü Yakalananlar: Veteriner ve Hayvan Teskere Yasalarına Aykırı Hareket

Gazimağusa’nın Çanakkale Gölet bölgesinde, hayvan haklarına yönelik ciddi bir ihlal yaşandı. 15 Nisan 2024 tarihinde, gece saat 23:30 sularında meydana gelen olayda, A.B. (E-35) ve Y.D. (E-29) isimli şahısların, Veteriner Dairesi'nden alınmış izinleri olmadan mezbaha dışında toplam 10 adet kuzuyu kestikleri sırada suçüstü yakalandılar.

Suçüstü tespit edilen şahısların ağılında, sahiplik teskeresi ve kulak numaraları olmayan toplam 40 adet canlı kuzu ve 10 adet cansız kuzu bulundu. Bu durum, hayvanların kayıt altına alınmaması ve yasal prosedürlere uyulmaması anlamına geliyor. Olayın ardından bahse konu şahıslar tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

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