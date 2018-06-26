Gazimağusa'da trafik can aldı... 5 yaşında çocuk hayatını kaybetti
5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Larnaka Mağusa anayolunda öğleden sonra meydana gelen feci kazada,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, annesi ve 4 yaşındaki kardeşi yaşam savaşı veriyor.
Polis yaptığı açıklamada karşıdan gelen araçla çarpışan söz konusu araç devrildi.
Kaza sonucu otoyol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Detaylar geliyor...
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