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Gazimağusa'da trafik can aldı... 5 yaşında çocuk hayatını kaybetti

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Gazimağusa'da trafik can aldı... 5 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Gazimağusa'da trafik can aldı... 5 yaşında çocuk hayatını kaybetti

Gazimağusa'da trafik can aldı... 5 yaşında çocuk hayatını kaybetti

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Larnaka Mağusa anayolunda öğleden sonra meydana gelen feci kazada,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, annesi ve 4 yaşındaki kardeşi yaşam savaşı veriyor.

Polis yaptığı açıklamada karşıdan gelen araçla çarpışan söz konusu araç devrildi.

Kaza sonucu otoyol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Detaylar geliyor...

 

Kaynak: HABER KIBRIS
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