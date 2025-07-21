Girne Limanı’nda uyarı grevi

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) klima sorunu yaşandığı gerekçesiyle bugün Girne Limanı’nda saatlik uyarı grevi yapacak.

Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı yazılı açıklamasında, yaklaşık iki aydan bu yana yaşanan sorun nedeniyle hem çalışanlar hem de yolcuların ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Taraflarla bir aydır süren müzakerelerden henüz bir sonuç alınamadığını ifade eden Kanatlı, “Bu sebeplerle, Gümrük Çalışanları Sendikası olarak, saat 9.00’da Girne Limanı yolcu salonunda basın açıklaması ve saatlik uyarı grevi gerçekleştirme kararı almış bulunmaktayız” dedi.