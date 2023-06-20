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Girne ve İskele’de 4 saatlik elektrik kesintisi!

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Girne ve İskele’de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Girne ve İskele’de 4 saatlik elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne ve İskele bölgelerine bugün 4 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00-13.00 saatleri arasında Girne Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village bölgesi, Arapköy Su Pompası ve Barış Plajı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

İSKELE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK’ten yapılan bir diğer açıklamaya göre ise, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 13.00 saatleri arasında; Ötüken, Aygün ve Kuzucuk bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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