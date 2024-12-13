Girne Belediyesi öncülüğünde bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek olan öykü yarışmasının teması açıklandı.

“Girne’de bir yer düşlüyorum”

Girne Belediyesi’nin 6, 7 ve 8’inci sınıflara yönelik geleneksel etkinliği olan, öykü yarışması ile ilgili tema açıklandı. Hayal gücünü ve yazma becerisini geliştirmek isteyen gençlere yönelik düzenlenen 7. Öykü Yarışması'nın startı verildi. Yarışmanın bu yılki teması, “Girne’de bir yer düşlüyorum” olarak belirlendi. Yarışmaya katılacak olan öğrencilerden, Girne’de olmasını hayal ettikleri bir yer ve orada geçirecekleri bir günün anlatılması isteniyor.

KİMLER KATILABİLİR?

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Amirliği tarafından açıklanan katılım şartlarına göre yarışma; Girne Bölgesi’nde bulunan özel ve devlet okullarında eğitim gören 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerine açık olacağı belirtildi. Yine açıklamada öykülerin Türkçe yazılması ve A4 çizgili dosya kâğıdına el yazısıyla ya da bilgisayarda yazılarak hazırlanması gerektiği de kaydedildi.

KURALLAR VE KATILIM ŞARTLARI

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre öykülerin minimum 3, maksimum 5 sayfa uzunluğunda olması ve yalnızca ön yüzlerinin kullanılması gerektiği belirtilirken; fotokopi olarak gönderilen öykülerin değerlendirmeye alınmayacağı kaydedildi.

Öykülerin orijinal ve özgün olması gerekliliğinin kaydedildiği açıklamada öykülerin herhangi bir yerde yayımlanmamış olması veya başka bir eserden alıntı içermemesi kuralı vurgulandı. Katılımcıların, öykülerin son sayfasında ad-soyad, okul, sınıf ve iletişim bilgilerini eksiksiz bir şekilde iletmesi gerektiğinin altının çizildiği açıklamada, son teslim tarihi 10 Ocak 2025 olarak belirtilirken; yarışma için öykülerin Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Amirliği’ne elden teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.

ÖDÜLLER

Açıklamanın devamında dereceye giren öğrencilere birincilik ödülü olarak 8.000 TL, ikincilik ödülü olarak 6.000 TL ve üçüncülük ödülü olarak 4.000 TL sunulacağı ve ayrıca Başkanlık Özel Ödülü kapsamında 3.000 TL değerinde Deniz Plaza hediye çeki verileceği belirtildi.

BAŞVURU VE BİLGİ

Açıklamanın sonunda yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin, detaylı bilgi için Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği ile iletişime geçebileceği veya 0533 879 95 95’nolu numaradan bilgi alınabileceğine yer verildi.