Göreve başladılar

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK), 4 Mart 2025 tarihli toplantısı, yeni atanan üyeler Beyhan Gürgöze ve İsmail Güneş Güneşoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, 21 Şubat 2025 tarihinde, DAÜ VYK Üyesi Ersun Kutup’un yerine Beyhan Gürgöze, Dr. Hamit Bakırcı’nın yerine ise İsmail Güneş Güneşoğlu atanmıştı.

Verimli geçen toplantıda, belirlenen gündem doğrultusunda üniversitenin hedeflerine yönelik çeşitli konular tartışıldı. Üyeler, DAÜ’nün sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl daha etkin katkı sağlanabileceği üzerine fikir alışverişinde bulundular.

“DAÜ'nün Daha Parlak Bir Geleceğe Taşınacağına Olan İnancımız Tamdır”

VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, toplantı sonrası gerçekleştirdiği konuşmada; "VYK, DAÜ’nün geleceği için büyük bir öneme sahiptir. Yeni üyelerimizin de katkılarıyla DAÜ'nün daha parlak bir geleceğe taşınacağına olan inancımız tamdır. Yeni üyelerimizle bugün gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıda, üniversitemiz için önemli birçok konu tartışılmıştır. DAÜ'nün vizyonunu daha da ileriye taşımak adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Her bir üyemiz, DAÜ'nün gelişimine daha fazla katkı sağlama sorumluluğunu taşımaktadır. Bu vesileyle Sayın Gürgöze ve Sayın Güneşoğlu’na aramıza hoşgeldiniz diyor, kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.