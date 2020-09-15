Grip aşısı yaptırdıktan sonra yaşanan kol ağrısı nasıl geçer?

Grip aşısı, bu sene her yıl olduğundan daha önemli bir hale geldi. Grip aşısını yaptırdıktan sonra aşının vurulduğu kolda ağrı başlar. Peki bu kol ağrısı önlenebilir mi?

Coronavirüs (Covid-19) salgını ile beraber grip aşısı yaptırmak daha da önemli hale geldi. Milyonlarca insan grip aşısı ya oldu ya da olmaya hazırlanıyor. Sağlık uzmanları salgının dört bir yanı sardığı bu yıl, grip aşısına daha çok önem verilmesini istiyor.

Grip aşısı yaptırdıktan sonra kol ağrısı oldukça yaygındır. Bu ağrı süresi kişiden kişiye değiştiği gibi birkaç saatte sürebilir birkaç gün de. Grip aşısı olduktan sonra başlayan ağrı, vücudunuzun aşıya verdiği tepkilerden biridir. Bu süreç boyunca sadece ağrı değil, kızarıklık ve şişlik gibi durumlar da yaşanması muhtemeldir. Bu belirtiler grip aşısı yaptıran çoğu insanda görülür ve normaldir. Grip aşısından kaynaklı reaksiyonları herkes farklı şekillerde yaşar. Örneğin, bazı insanların diğerlerinden daha yüksek bir ağrı toleransı vardır ve daha hafif atlatabilir.

GRİP AŞISININ ACISINI AZALTMANIN YOLLARI

Grip aşısı olmadan önce kendinizi ve kaslarınızı gevşetin. Kaslarınız ne kadar gerginse aşı o kadar çok acı verir.

Grip aşısı yaptırmadan önce biraz ağrı olacağını kabullenin. Önceden hazırlık yapın. Örneğin, sağ elinizi kullanıyorsanız grip aşısını sol omzunuzdan vurulmasını isteyin.

Doktorunuza grip aşısı yaptırdıktan sonra yaşanacak ağrı için ağrı kesici kullanmanın uygun olup olmadığını sorun.

Aşının vereceği ani, yüksek ağrıları için buz veya topikal anestezi kullanıp kullanamayacağınızı doktorunuza danışın.

Son olarak, aşıyı olduktan sonra kolunuzu hareket ettirin. Grip aşısı olduktan sonra kolunuzu hareket ettirirseniz enjekte edilen sıvının kolunuzda dağılmasını sağlarsınız. Bu sayede aşı tek bir yere yoğunlaşmaz.

AĞRILAR AZALMIYOR VEYA GEÇMİYORSA DOKTORUNUZA ULAŞIN

Grip aşısı ile birlikte yaşanan ağrı ve sızılar normaldir. Vücut direncinize göre bir veya birkaç gün sürebilir. Grip aşısı ile ilgili ciddi komplikasyon yaşanma ihtimali ne kadar düşük olsa da yaşanabilir. Ağrı dayanılmaz hale geldiyse mutlaka doktorunuza danışın.