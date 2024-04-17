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Gümrük ve İstihlal Yasasına Aykırı Hareket: İşletmede İthal Aracın Kaçak Satışı Tespit Edildi

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16 Nisan 2024 tarihinde, Aydınköy'de bir işletmede yapılan incelemede, ülkeye ithal edilen bir salon aracın gümrük işlemleri yapılmadan satıldığı ve aracın işletme içinde parçalara ayrıldığı tespit edildi
Gümrük ve İstihlal Yasasına Aykırı Hareket: İşletmede İthal Aracın Kaçak Satışı Tespit Edildi

Ülkeye ithal edilen bir salon aracın gümrük işlemleri yapılmadan Aydınköy'de faaliyet gösteren bir işletmeye satıldığı ve bu aracın işletme içerisinde parçalara ayrıldığına dair skandal bir olay ortaya çıktı. 16 Nisan 2024 tarihinde yaşanan bu olay, gümrük ve istihlal yasalarına aykırı bir şekilde gerçekleşmiştir.

Polis yetkilileri, konuya ilişkin bilgi sahibi olmalarının ardından derhal ileri soruşturma başlatmış ve meselede zanlı olarak görülen Ç.Ç.(E-45) hakkında yasal işlem başlatılmıştır. İlgili işletmenin ve şahsın bu olayda rol alıp almadığı, ithal edilen aracın kaçak satışı ve parçalara ayrılması sürecinde hangi yöntemlerin kullanıldığı detaylı bir şekilde incelenmektedir.

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