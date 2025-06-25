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Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne katılımı için görüşmeler başladı

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Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne katılımı için görüşmelerin başladığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne katılımı için görüşmeler başladı

Fileleftheros gazetesi, DİKO Milletvekili Hrisis Pandelidis’in, konunun Rum Meclisi Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi’nde dün görüşülmeye başladığını açıkladığını yazdı.

Gazete, Pandelidis’in Rum Hükümeti’ni Schengen Bölgesi’ne üyelik için attığı adımlardan ötürü kutlayarak, Schengen Bölgesi’ne katılımın “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlarını diğer vatandaşlarla eşit hale getireceğini ve gerek seyahatlerin, gerekse müteşebbis faaliyetlerin kolaylaşacağını söylediğini kaydetti.

Habere göre Pandelidis, ilgili yasa tasarısının incelenmesinin en kısa sürede tamamlanmasını ve onaylanmak üzere Meclis’e sevk edilmesini temenni ettiğini belirtti.

 

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