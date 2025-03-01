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Güney Kıbrıs’ta düzensiz göçmenlerin yıllık hastane masrafları 45 milyon Euro

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Güney Kıbrıs’ta düzensiz göçmenlerin yıllık hastane masrafları 45 milyon Euro
Güney Kıbrıs’ta düzensiz göçmenlerin yıllık hastane masrafları 45 milyon Euro

Rum basınında bugün yer alan bir haberde Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma başvurusunda bulunan düzensiz göçmenler ile ikamet iznine sahip olmayan yabancı uyrukluların devlet hastanelerine yılda 45 milyon Euro’ya mal olduğu kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün (OKİPİ) bu paraları hiçbir zaman alamadığını yazdı.

Gazete, bunun yanında genel sağlık sisteminden faydalanma hakkı olmayan kişilerin (yasadışı yabancı uyruklu kişiler ile Avrupa vatandaşı olmayan turistler) de acil servislere giderek hizmet aldıklarını ve akabinde hastanelere ödemeleri gereken paraları almak için kimsenin bu kişileri bulamadığını ekledi.

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