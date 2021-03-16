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Güney Kıbrıs’ta Gençler Siyasilere Güvenmiyor

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Güney Kıbrıs’ta gençler arasında yapılan bir anketin, siyasilere güven duyulmadığını ortaya koyduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta Gençler Siyasilere Güvenmiyor

Güney Kıbrıs’ta gençler arasında yapılan bir anketin, siyasilere güven duyulmadığını ortaya koyduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Gençlik Örgütü”nün, Lefkoşa Üniversitesi iş birliğiyle, Kasım-Aralık 2020 döneminde, 14-35 yaş arasındaki bin gencin katıldığı anketin sonuçlarına yer verdi.

Gazete, ankete katılan gençlerin yüzde 85’nin siyasilerin sadece koltukla ilgilendiğini, yüzde 77’sinin partilerin sadece kendi parti başkanlarına hizmet ettiğini düşünmekle birlikte yüzde 77’sinin siyasilerin daha iyi bir toplum için vizyon geliştirdiğine de inanmadığını yazdı.

Habere göre “Mayıs ayında yapılacak milletvekilliği seçimlerinde oy vermeyi düşünüyor musunuz?” şeklindeki soru üzerine ankete katılanların yüzde 26’sı oy verme konusunda kararsız olduğunu söylerken, yüzde 31’i kesinlikle oy vereceğini, yüzde 20’si belki/galiba oy vereceği, yüzde 12’si belki/galiba oy vermeyeceği şeklinde görüş ortaya koydu.

Gençlerin yarısının oy vermeye alışık olmadığını yazan gazete, ankete katılanların yüzde 46’sının oy vermeye gitmediğini, yüzde 54’nün ise gittiğini belirtti.

Oy vermeye (yüzde 54) gidenlerin, yüzde 57’sinin oy vermenin vatandaşlık görevi, yüzde 48’nin oy vermenin önemli olduğunu, yüzde 16’sının ise oy vermekle daha iyi bir gelecek ve yarının belirlenebileceğine vurgu yaptığını yazan gazete, öte yandan oy vermeye (yüzde 46) gitmeyenlerin yüzde 58’inin ise siyasete ve siyasetçilere güvenmedikleri için oy kullanmadıklarından bahsettiklerini belirtti.

Habere göre siyasi parti başkanlarının, parti hiyerarşisinin kritik mevkilerinde gençlere ne kadar güvendiği şeklindeki soru üzerine “yüzde 51’i az (güveniyor), yüzde 35’i hiç(güvenmiyor), yüzde 11’i yeteri kadar(güveniyor), yüzde 3’ü ise çok(güveniyor)” yanıtını verdi.

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