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Güney Kıbrıs'ta gümrüksüz tütün ürünleri ele geçirildi

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Güney Kıbrıs'ta gümrük ekiplerinin, çeşitli yerlerde büyük miktarda gümrüksüz tütün ürünleri ele geçirdiği belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta gümrüksüz tütün ürünleri ele geçirildi

Haravgi gazetesi gümrük ekiplerinin 19 Mart'ta Larnaka Havalimanı’ndan İngiltere’ye seyahat edecek olan 3 Kıbrıslı Türk'ün bagajlarında 90 kilo “Amber Leaf” ve “Old Holbron” marka sarma sigara tütünü ile 64 karton “Benson&Hedges” ve “Rothmans” marka sigara tespit ettiğini iddia etti.

Gümrük makamlarının tütün ürünlerine el koyduğunu yazan gazete, konunun yargıya taşındığını, her bir Kıbrıslı Türk’e 1.700 Euro para cezası verildiğini yazdı.

Gazete 20 Martta Ay. Demet (Metahan) sınır kapısında yapılan kontrol sırasında ise Kıbrıs vatandaşı olan bir kişinin tasarrufunda 36 karton sigara, 1400 gr. sarma sigara tütünü ve bir kutu (200 adet) elektronik sigara tütünü bulunurken aynı şahsın Larnaka’daki evinde ise 119 karton sigara, 43 kutu (8 bin 600 adet) elektronik sigara tütünü ve 9 bin 950 gram sarma sigara tütünü tespit edildiğini yazdı.

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