Güney Kıbrıs’ta işsizlik oranında düşüş

Güney Kıbrıs’ta nisan ayında kayıtlı işsiz sayısının 10 binin altında düşerek düşüş rekoru kırdığı belirtildi.

Politis gazetesi, Rum İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı rakamlara göre, geçen yıl nisan ayında 10 bin 35 olan kayıtlı işsiz sayısının nisan bu yıl 8 bin 118 olduğunu yazdı. Haberde mevsimsel düzeltmelerin akabinde bu rakamın 9 bin 655 olarak açıklandığı da belirtti.

Habere göre 2024 yılı nisan ayındaki işsiz sayısı ile 2025 nisan ayı işsiz sayısı arasında bin 225 kişi, yani yüzde 13,1’lik bir düşüş gerçekleşti.