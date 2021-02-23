Güney Kıbrıs’ta Korona Önlemlerinin Gevşetilmesiyle İlgili Kritik Hafta

Alithia gazetesi, gevşemelerle ilgili bir sonraki aşamanın, bir önceki gibi iki aşamalı olmasının beklendiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ta, korona virüsü konusunda, içerisinde bulunulan haftayla ilgili epidemiyolojik verilerin sağlık bakanlığı ve uzmanların dikkatinde olacağı ve bu verilerin önlemler konusunda Mart başında uygulanması beklenen gevşemelerin boyutunu belirleyeceği belirtildi.

Önlemlerin gevşetilmesine Perşembe günü toplanacak olan Rum Bakanlar Kurulunun karar vereceğini, bunun öncesinde ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında yarın Başkanlık sarayında siyasi parti başkanlarının da katılacağı geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirileceğini yazan Alithia gazetesi, gevşemelerle ilgili bir sonraki aşamanın, bir önceki gibi iki aşamalı olmasının beklendiğini belirtti.

Gazetede yer alan başka bir haberde, Rum kesiminde koronavirüsün aile içinde ve iş yerlerinde daha fazla yayılma gösterdiği de belirtildi.

Öte yandan Rum kesiminin 80 yaş üzerindeki kişilerin aşılanması konusunda Avrupa içerisinde ikinci sırada olduğunu da kaydeden gazete, başka bir haberinde ise, pandeminin başından bu yana İngiltere’de yaşamını sürdüren 314 Kıbrıslı Rum, 279 Kıbrıslı Türk ve bir Maronit’in hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bu kişilerin 592’sinin Londra’da yaşadıkları da belirtildi.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten dün bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve 131 yeni vaka tespit edildiği de ifade edildi.