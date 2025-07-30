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Güney Kıbrıs'ta ortalama maaş 2 bin 509 Euro: Rum basını maaşların artmamasına tepki gösteriyor

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Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine göre 2025’in ilk çeyreğinde çalışanların yüzde 63,5’i brüt 1500 Euro'nun üstünde maaş alıyor. Ortalama brüt maaş 2 bin 509 Euro'ya yükselirken, Güney Kıbrıs asgari ücreti artırmayan tek AB ülkesi oldu.
Güney Kıbrıs'ta ortalama maaş 2 bin 509 Euro: Rum basını maaşların artmamasına tepki gösteriyor

Güney Kıbrıs’taki çalışanların yüzde 36,5’inin bin 500 euronun altında brüt aylık kazanç elde ettiği belirtildi.

GÜNEY KIBRIS'TA ORTALAMA AYLIK BRÜT MAAŞ 2 BİN 509 EURO

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Dairesi tarafından dün kamuoyuyla paylaşılan rapora göre 2025 yılının ilk çeyreğinde çalışanların ortalama aylık brüt kazançlarının bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artış göstererek, 2 bin 509 euro olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 36,5'İ BİN 500 EURO'NUN ALTINDA MAAŞ ALIYOR

Erkekler için ortalama brüt maaşın 2 bin 689 Euro, kadınlar için ise 2 bin 284 Euro olduğunu kaydeden gazete, çalışanların yüzde 36,5’inin bin 500 Euro’nun altında maaş aldığını ve bunların yüzde 33,1’inin erkek, yüzde 40,6’sının ise kadınlar olduğuna işaret etti.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 63,5'i BİN 500 EURO'DAN FAZLA MAAŞ ALIYOR

Çalışanların yüzde 39,6’sının ise bin 500-2 bin 999 euro kategorisi içerisinde bulunduğunu kaydeden gazete, çalışanların yüzde 12,8’inin ise 3 bin ile 4 bin 499 Euro arasında maaşları olduğunu belirtti.

Çalışanların yüzde 6,1’lik kısmının maaşının 4 bin 500-5 bin 999 Euro arası olduğu da belirtilen haberde, yüzde 5,1’lik bir kısmın ise dağılımın en üst kısmında yer alarak 6 bin euro üzeri maaş aldığı kaydedildi.

HARAVGİ: GÜNEY KIBRIS, 2025 YILINDA ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ YAPMAYAN VE İŞ GÜCÜNÜ ZOR DURUMDA BIRAKAN TEK AB ÜLKESİ

Gazete, Güney Kıbrıs’ın 2025 yılında asgari ücrette artış yapmayan ve iş gücünün önemli bir kısmını zor durumda bırakan tek AB ülkesi olduğunu yazdı.

Haberde, Avrupa İstatistik Birimi Eurostat’ın son karşılaştırmalı verilerine göre Güney Kıbrıs’ta ortalama saatlik işçilik maliyetinin 33,5 Euro’luk Avrupa ortalaması karşısında yalnızca 21 Euro olduğuna da işaret edildi.

Gazetenin haberinde, Güney Kıbrıs’ın toplu sözleşmelerle birlikte kapsamın yüzde 80'in üzerine çıkarılmasını öngören Avrupa direktifini uygulamayan birkaç ülkeden biri olduğu ve bu direktifin yaklaşık 3 yıl önce onaylanmasına rağmen Güney Kıbrıs’ın yol haritasını bile hazırlamadığı da işaret edildi.

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