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Güney Kıbrıs’ta Uzmanlar, Artan Korona Virüs Vakaları Yüzünden Alarmda

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Güney Kıbrıs’ta Uzmanlar, Artan Korona Virüs Vakaları Yüzünden Alarmda
Güney Kıbrıs’ta Uzmanlar, Artan Korona Virüs Vakaları Yüzünden Alarmda

Güney Kıbrıs’ta, hükümetin pandemiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılması konusunda atacağı bir sonraki adımların, bir kez daha hastanelerle ilgili göstergelere bağlı olduğu ifade edildi.

Önümüzdeki haftanın bu açıdan belirleyici öneme sahip olduğunu yazan Politis gazetesi, Sağlık Bakanı’nın korona virüs kısıtlamalarında gevşemelere gidileceğini açıkladığını, ancak vakalar ve pozitiflik oranının son günlerde birbiri ardına rekor kırdığına işaret etti.

Son günlerde kayda geçirilen vaka sayılarının rekor kırdığını ve pozitiflik oranının da endişe verici derecede yüksek seviyede seyrettiğini kaydeden gazete, Rum tarafındaki uzmanların alarm durumunda bulunduklarını belirtti.

Uzmanların günlerdir, toplumda gözlemlenen endişe verici vaka artışıyla ilgili olarak kendi yorumlarını yaptıklarını yazan gazete, bazı önlemlerin gevşetilmesinin, soğuk hava koşullarının ve Omicron-2’inin Rum tarafının epidemiyolojik tablosunun kötüleşmesine katkıda bulunduğunu, bununla birlikte hastalıkla yeniden enfekte olan kişiler bulunduğunu da belirtti.

Uzmanların ise bütün bunların hastaneye yatışlara etkisi konusunda endişeli olduklarını kaydeden gazete, hastaneye yatışlardaki artışın hızlı olmamasının olumlu olarak değerlendirildiğini, bununla birlikte şimdilik yoğun bakım ünitelerine yatışların da vakla artışından ciddi anlamda etkilenmediğini ifade etti.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, şu an önemli olan şeyin vaka sayıları değil, hastaneye yatış oranı olduğunu vurguladığını da iletti.

Uzmanların epidemiyolojik göstergelerin gidişatını takip ettiklerini de yazan gazete, önümüzdeki haftanın belirleyici öneme sahip olarak nitelendirildiğini, çünkü atılacak bir sonraki adımların verilere bağlı olarak belirlendiğini yineledi.

Güney Kıbrıs’ta dün 4 bin 413 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini ve hastanelerde 18’i ciddi durumda olmak üzere 173 kişinin tedavi gördüğünü de kaydeden gazete, pozitiflik oranının ise yüzde 5,22’ye ulaştığını ekledi.

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