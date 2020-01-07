Güney Kıbrıs'ta "yalan beyan" vermekle suçlanan İngiliz turiste 4 ay hapis cezası verildi

Güney Kıbrıs'ta "sahte tecavüz iddiaları" yapmaktan mahkum olan İngiliz turist , bu sabah dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

İsmi açıklanmayan kadın turistin Anastasiades tarafından affedilmesi bekleniyor. Rum hükümetine yakın kaynaklar , Rum Devlet Başkanı Anastasiades'in 19 yaşındaki kadının mahkemenin kararına rağmen eve dönmesine izin vereceğini söyledi.

Ne olmuştu?

19 yaşındaki İngiliz turist, Güney Kıbrıs’ta 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını belirtmiş ancak Güney Kıbrıs mahkemesi tarafından yalan beyanda bulunmaktan yargılanmıştı.

Dava sonrası Twitter’da #BoycottCyprus etiketiyle başlatılan kampanyada on binlerce destek mesajı paylaşılmış, mağdur kadının hukuki masraflarını karşılamak için başlatılan internet kampanyasında ise 80 bin sterlinden (yaklaşık 600 bin TL) fazla bağış toplanmıştı.

İngiliz basınına konuşan mağdurun annesi yaşananların münferit bir vaka olmadığını söylemiş, konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise olaya ilişkin derin kaygı duyduklarını ve konuyu Rum makamlarıyla görüşeceklerini duyurmuştu.

Sanıkların sevinci tepki çekmişti

İsmi gizli tutulan İngiliz kadın, geçen temmuz ayında Kıbrıs'ın Ayia Napa kasabasındaki otel odasında 12 İsrailli gencin tecavüzüne uğradığını iddia etmişti. Ekim ayında başlayan yargı sürecinde tecavüz sanığı 12 İsrailli hakkında beraat kararı verilirken, mağdur kadın ise yalan beyandan suçlu bulunmuştu.

Beraat kararının ardından ülkelerine dönen İsraillilerin şampanya patlattığı ve dans ettiği görüntüler, İngiltere'de büyük tepkilere neden olmuştu.