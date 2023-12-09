  • BIST 7913.76
  • Altın 1864.371
  • Dolar 28.9774
  • Euro 31.2033
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGuterres ilk defa yetkisini kullandı: Barış gücü devreye girer mi?

Güney Kıbrıs’taki Covid-19 vakalarında artış

» »
Güney Kıbrıs’taki Covid-19 vakalarında son dönemde hafif bir artış yaşandığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’taki Covid-19 vakalarında artış

Alithia gazetesi, Rum Epidemiyoloji Uzmanı Dr. Haralambos Haralambus’un dünkü açıklamasında, 24-30 Kasım tarihleri arasında 995 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini, ancak endişeye gerek olmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre, Haralambus, kış mevsimi nedeniyle Covid-19 vakalarında artışın normal olduğunu ve özellikle hassas gruptaki kişilerin aşılanması gerektiğini kaydetti.

Haralambus, en fazla vakanın yüzde 58,3 ile Lefkoşa’da görüldüğünü; hastanelere de 26 yeni vakanın yatırıldığını söyledi.

Haberde, 17-23 Kasım arasında ise 705 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis bugün Vatikan’da Papa Francis ile bir araya geldi24 Kasım 2023 Cuma 20:36
  • Yer Kıbrıs... Hasta yangın çıkardı...24 Kasım 2023 Cuma 11:08
  • Güney Kıbrıs’ta gıda enflasyonu yüzde 8,722 Kasım 2023 Çarşamba 19:46
  • Rum basını: Hristodulidis ekim başından beri temsilcinin önümüzdeki günlerde atanmasını bekliyor22 Kasım 2023 Çarşamba 13:38
  • Güney Kıbrıs’ta 10 aylık gıda enflasyonu yüzde 8,721 Kasım 2023 Salı 11:23
  • Türkiye Survivor yarışmasına yıllar önce katılan yarışmacı tecavüzden suçlu bulundu21 Kasım 2023 Salı 11:13
  • İsrail maçları güvenlik nedeniyle Kıbrıs'ta yapılmayacak20 Kasım 2023 Pazartesi 10:22
  • ENI sondaj çalışmalarına devam edeceğine dair taahhüt verdi19 Kasım 2023 Pazar 16:02
  • Rum basını: Mülkiyet meselesi çözülüyor19 Kasım 2023 Pazar 16:01
  • 'Kıbrıs savaş operasyonları için üs olarak kullanılamaz'18 Kasım 2023 Cumartesi 21:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti