Güney’de başkanlık yarışı: Seçmenlerin yüzde 28,12’sini boykotçular oluşturuyor

Fileleftheros’un “Ağlar Yüzde 28 Boykota” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta 2018 seçiminde 154 bin 927 seçmenin sandık başına gitmediği hatırlatılarak “adayların kurmaylıkları, oy avlayacakları umuduyla ağlarını boykot havuzuna atıyor” ifadesini kullandı.

Habere göre, son günlerde oy oranlarını yükseltmek için çaba harcayan partilerin oy avcıları sandığa gitmeyenlerin yanında kararsızlar ve hangi adaya oy vereceğini net söylemeyenleri hedefe aldı. Sandık başına gidilmesi ve partilerin oy oranı, sandıktan çıkacak sonucu belirleyecek iki ana unsur addediliyor.

Alithia “Ya Yeniden birleşme, Ya da Bölünme” başlığıyla ön sayfasından aktardığı haberinde, bütün anketlerde önde görünen Nikos Hristodulidis ve onu destekleyen partilerin Kıbrıs sorununda “onlar orada, biz burada” mantığıyla “retçi, Kıbrıs’ın bölünmesi taraftarı” olduğunun netleştiğini yazdı.

Haberde, Averof Neotifu ve Andreas Mavroyannis’in ise yeniden birleşmeden yana olduğu kaydedildi.

Haravgi ise Rum İçişleri Bakanlığı’nın bu yılki bütçesinde seçim için ayrılan harcama kaleminden hareketle, ilk turu 5 Şubat Pazar, gerekmesi halinde ikinci turu da 12 Şubat Pazar günü yapılacak Rum Başkanlık seçiminin maliyetinin 7 milyon Euro olacağı tahmininde bulundu. Gazete, 2018’deki seçimin 5 milyon 200 bin Euro’ya malolduğunu hatırlattı.

Habere göre, seçim hazırlıklarını yürüten kamu personelinin ek mesai ücretleri için ilk turda 2 milyon 300 bin, ikinci turda ise 1 milyon 900 bin Euro'luk harcama öngörülüyor. Görev alacak polis memurları ve araç ulaşımları için 900 bin, salon kiraları, malzeme vb için 100 bin, Devlet Basımevi için malzeme ve ek mesai ücreti olarak da 150 bin Euro harcanacağı tahmin ediliyor.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve gazete ilanları için 500 bin, seçmen listesine kayıt teşviki için 280 bin ve sonuçların görsel-işitsel araçlarla açıklanması için de 250 bin Euro harcama ayrıldı.