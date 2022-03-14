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Güney’de Kalan Türk Mallarının Yönetimine Yeni Yasal Düzenleme

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Güney’de Kalan Türk Mallarının Yönetimine Yeni Yasal Düzenleme
Güney’de Kalan Türk Mallarının Yönetimine Yeni Yasal Düzenleme

Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıs sorunun mülkiyet ayağında bütün plan ve önerilerde mal takası seçeneği de olması nedeniyle, Kıbrıslı Türklerin Güney’de kalan malları için, 1974-75 döneminde Güney’e giden ve KKTC’de malı olan Rumların yararına olacak şekilde bir yasal düzenleme hazırlamakta olduğu bildirildi. 


Alihtia “Kıbrıs Türk mallarının Yerinden Edilmişlerin-İşgal Altında Malı Bulunanların Yararına Doğru ve Adil Yönetilmesi… Çok Zor İş” başlıklı haberinde Rum İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda aktarılan gerekçe ile hazırlamakta olduğunu bildirmekle birlikte yeni yasanın içeriğine değinmedi.


1974-75 döneminde, nüfus mübadelesi çerçevesinde 60 bin Kıbrıslı Türkün Kuzey’e, 200 bin Rum’un da Güney’e geçtiğini hatırlatan gazete KKTC’nin, Güney’de mal bırakanlara, tapusunu KKTC devletine bırakmaları karşılığında Kuzey’de mal verildiğini, böylece Güney’de kalan Türk mallarında KKTC devletinin söz sahibi olduğunu bilgisini verdi.


Rum Yönetimi’nin ise Güney’de kalan Türk mallarını, kişilerin Kuzey’de bıraktığı malın alan ve değerini dikkate almayan bir şekilde dağıttığını, Kıbrıs Türk evlerini “göçmen” statüsünde olan ve olmayan kişilere (759 göçmen, 583 göçmen olmayan) sayfiye yeri olarak verdiğini, doğru ve adil bir uygulamada bulunmadığını yazdı. 

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