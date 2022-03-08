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Güney’de Safepass Kullanımında Değişiklikler

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Güney’de Safepass Kullanımında Değişiklikler
Güney’de Safepass Kullanımında Değişiklikler

Güney Kıbrıs’ta, Covid-19 hastalığına karşı alınan tedbirlerin yeniden düzenlenmesi konusunda, revize edilmiş yeni bir planın bugünden itibaren uygulamaya konacağı haber verildi.


Plan çerçevesinde bugünden itibaren süpermarketler, bakkal dükkanları, kasap, pazar yerleri, 100 metrekarenin altında olup halka hizmet veren işletmeler, palet servis hizmetleri, eczane, fırın ve büfelere girişlerde safepass ibraz edilmesinin istenmeyeceğini yazan Fileleftheros gazetesi, bugünden itibaren korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin, testlerinin negatif çıkması durumunda 7’inci gün karantinadan çıkabileceklerini ifade etti.


Pozitif çıkan kişinin, bu kişiden izole olamayan yakın temaslılarının ise (örneğin küçük çocuğa bakan ebeveynler) 10+7 gün karantinadan kalkmak yerine, pozitif olan kişinin 7’inci gün karantinadan çıkması halinde, test yapıp negatif çıkmaları halinde karantinadan çıkacaklarını yazan gazete, bugünden itibaren perakende satış yapan işletmeler, kumarhaneler ve spor salonlarının kapasitesinin artırılacağını, aynı zamanda düğün ve vaftiz törenleri dahil olmak üzere, etkinliklere katılabilecek maksimum kişi sayısının da 500’e çıkarıldığını belirtti.


Öğrencilerin geçit törenleriyle ilgili yasaklamaların da kaldırıldığını kaydeden gazete, 150 ve daha fazla kişiye hizmet veren eğlence yerleri, müzik-dans mekanları aynı zamanda dans pistine sahip restoranların ise yüksek riske sahip alanlara dahil edildiklerini ekledi.

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