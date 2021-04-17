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Güngördü'den ARUCAD'a ziyaret

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Güngördü ve beraberindeki heyet, bu önemli günde, Girne Belediyesi yayınlarını ARUCAD Kütüphanesine hediye ederek Dünya Sanat Günü’nü kutladı.  
Güngördü'den ARUCAD'a ziyaret

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, bazı Meclis üyeleri ve Sanat Danışmanlarından oluşan heyet ile birlikte, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın ve Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’yi ziyaret etti. Güngördü ve beraberindeki heyet, bu önemli günde, Girne Belediyesi yayınlarını ARUCAD Kütüphanesine hediye ederek Dünya Sanat Günü’nü kutladı.    

Güngördü, bu önemli günde Adamızın ve Bölgemizin sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek üniversitesi ARUCAD’ı ziyaret ederek Dünya Sanat Günü’nü kutlamak istediklerini belirtti. Güngördü “Yollar, insanlar, mekânlar ve mekânlarda da fonksiyonlar çok önemlidir. Dolayısıyla gerek bölgeye, gerek Girne’ye, gerekse de ülkemize grup olarak ciddi bir değer kattığınız ortadadır. Bizim de şehirde Kent Müzesi kurmak hayalimiz var. Bunun için güzel bir yol kat ettik. İstanbul’da Koç ve Sabancı Grubunun müzelerini tasarlayan iyi bir ekip ile çalışıyoruz” diyerek Girne’ye kurulacak yeni Kent Müzesinin müjdesini verdi.      
 

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın “Bu özel günde yapılan ziyarete teşekkür ederim. ARUCAD olarak Girne Kent Merkezinde Üniversitemizi genişletmeye devam ediyoruz. Amacımız, bulunduğunuz şehri sanat ve tasarımla bütünleştirerek üreteceğimiz eserlerle ülkenin ve bölgenin çehresini değiştirmektir” ifadelerini kullandı.    
 

Bu anlamlı günde yapılan ziyarete teşekkür ederek konuşmasına başlayan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Kültür sanat her anlamda hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. ARUCAD tamamiyle sanat odaklı olarak kurulmuş Adamızdaki ve Bölgemizdeki tek üniversitedir. Kurucumuz Erbil Arkın’ın bize gösterdiği hedef, sanat-tasarım-iletişim alanlarındaki odağımızı kaybetmeden dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olmaktır” dedi. Vehbi, “Önümüzdeki yıllarda tek yeni fakülte düşüncemiz Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesidir. ARUCAD butik üniversite modelinde kalmaya devam ederek kurduğu bölümleri güçlendirrme yolunda ilerleyecektir. Orta düzeydeki büyüme planımız budur” diyerek ARUCAD’ın geleceği ile ilgili bilgilendirmede bulundu.       
 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün öncülüğünde gelen heyet ARUCAD Kütüphanesi’ne Uluslarası Zeytin Karikatür Yarışmasında seçilen eserlerden oluşan kitapları hediye ederek ziyareti sonlandırdı.     

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