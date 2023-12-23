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Hamilelikte şiddetli bulantının nedeni bulundu

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Bilim insanları, bazı kadınların hamilelik sırasında daha şiddetli bulantı ve kusma yaşamasının nedenini buldu.
Hamilelikte şiddetli bulantının nedeni bulundu

Cambridge Üniversitesi ve İskoçya, ABD ve Sri Lanka’dan araştırmacıların yürüttüğü araştırma, hastalığın şiddetinin üretilen hormonun miktarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

BBC’nin araştırmadan aktardığına göre bebeklerin ürettiği bir hormon, ‘Hyperemesis Gravidarum’ olarak adlandırılan şiddetli bulantı ve kusmaya yol açıyor.

Bu nedenle hamilelik sırasında, büyüme farklılaşma faktörü 15 (GDF15) hormonu almak, yeni bir tedavi yöntemi olabilir.

Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Stephen O’Rahilly, “Anne bu hormona ne kadar duyarlıysa, o kadar bulantı ve kusma yaşar. Bunu bilmek sorunu nasıl çözebileceğimiz konusunda ipucu veriyor” dedi.

Prof. O’Rahilly, hormonların, annenin beynindeki bir alıcıya ulaşmasını engelleyerek hastalığın daha güvenli ve etkili şekilde önüne geçilebileceğini söyledi.

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