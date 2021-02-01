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Harmancı: "Koronavirüs oyun değil, hayat meselesi! Giden hayatlar her birimizin canından olacak"

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, pandeminin başında gösterilen ciddiyetten eser olmadığını işaret etti, "5 günde sayısız kapatma ve cezai işlem yaptık. Bununla da olmuyor"
Harmancı: "Koronavirüs oyun değil, hayat meselesi! Giden hayatlar her birimizin canından olacak"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, pandeminin başında gösterilen ciddiyetten eser olmadığını işaret etti, "5 günde sayısız kapatma ve cezai işlem yaptık. Bununla da olmuyor" diyerek, halka dikkatli ve özenli olunması konusunda çağrı yaptı, aksi takdirde filmin sonunun güzel bitmeyeceğini söyledi.

İşte açıklama;

Eğri oturup doğru konuşalım mı?
Öyle görünüyor ki bulaşma oranı hız kesmiyor. İlk zamanlarda gösterdiğimiz ciddiyetin 100’de biri dahi yok. Sokaklarda spor yapandan tut anlamsızca dolaşana ne ararsan var. Derdi ekmeği olanları geçiyorum ama hem sağlık çalışanlarına hem de bizler gibi zorunlu iş kollarında çalışanlara çok büyük haksızlık ediyorsunuz. Biz büyüklerimiz evden çıkmasın diye alış veriş ve sağlık ulaşımlarını sağlayalım diyoruz ama bakıyorum da kimse oralı bile olmuyor!
Tamam sıkıldık tamam bunaldık ama yetişir gerçekten yetişir. Bunu önleyebilmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. 5 günde sayısız kapatma ve ceza işlemi yaptık ama bununla da olmuyor... İlk dönemdeki gibi bu işi ciddiye almalıyız hatta daha da fazla... Yoksa bu kadar emeğe rağmen önüne geçemeyeceğiz. Bu oyun değil hayat meselesi ve giden hayatlar her birimizin canından olacak. Lütfen daha dikkatli, daha özenli olalım, yoksa filmin sonu güzel bitmeyecek.

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