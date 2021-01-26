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Harmancı: Şehrimin kapanma kararını sizler gibi basından takip ediyorum.

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"Şunu ifade edeyim Başkent belediye başkanı olarak ben sizden daha az biliyorum. Öğrenebildiklerimiz basının yazıp konuştuğu kadar."
Harmancı: Şehrimin kapanma kararını sizler gibi basından takip ediyorum.

İşte açıklama;

Basından arayan arkadaşlarımız var kapanma kararları için.

Şunu ifade edeyim Başkent belediye başkanı olarak ben sizden daha az biliyorum. Öğrenebildiklerimiz basının yazıp konuştuğu kadar.

Şehrimin kapanma kararını sizler gibi basından takip ediyorum.

Gerçekten bu ülke ve bu yurt için üzülüyorum.

Bir Allah’ın kulu bu konuda tek bir resmi veya gayrı resmî bilgi vermedi.

Biz bu süreçten de çıkarız sorun değil, aşı bir gün covid’i de yenecek noktaya gelecek buna da eminim ama bu anlayış ve bu yönetim anlayışı ne zaman bitecek bundan emin değilim.

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