Harmancı’dan Maliye’ye Tepki: “70 Milyon TL’lik Trafik Geliri Ödenmiyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Maliye Bakanlığı’nı trafik cezalarından belediyeye aktarılması gereken payı ödememekle suçladı. Harmancı, ödenmeyen miktarın yaklaşık 70 milyon TL olduğunu belirtti.

Harmancı, bu miktarın net olarak bilinmediğini, çünkü Maliye Bakanlığı’nın resmi bilgi taleplerine yanıt vermediğini söyledi. Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptıkları başvurunun İçişleri Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığı’na yönlendirildiğini ifade eden Harmancı, Maliye cephesinden ise “derin bir sessizlik” olduğunu vurguladı.

Göreve geldiklerinden bu yana belediyeyi partizanca yapılan usulsüz istihdamlardan arındırdıklarını belirten Harmancı, “Belediyeyi usulsüzlükler diyarından alıp örnek bir noktaya taşıdık. Kimseye biat etmedik, kimsenin himmetine ihtiyaç duymadık” ifadelerini kullandı.

Harmancı açıklamasını, “Söke söke de hakkımızı alırız. Gölge etmeyin, başka ihsan istemez” diyerek sonlandırdı.