Harmancı'dan sert açıklama: Köpek balıklarının sözcülüğünü yapmak seni onların yemi yapmaktan kurtarmaz

LTB Başkanı harmancı, bugün yayınlanan bir habere ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ülkemizde yayın yapan bir gazetenin haberine ilişkin açıklamalarda bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yayınlanan haberin ciddi yanlışlıklar içerdiğini belirterek kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Gazetenin “Lefkoşa’da rekor vergiler kapıda” başlığıyla yayımladığı haberde, LTB’nin bu akşam gerçekleştireceği bütçe oylamasına ilişkin bir çok bilgi iddia edildi.

Belediyenin aldığı vergilerin ciddi anlamda artacağını iddia eden gazete, bir de LTB’nin 2014-2017 bütçe kalemlerinde gelir öngörüsü tablosunu ek olarak paylaşmıştı.

Ortaya atılan “vergilerde ciddi artış olacak” iddiasına, Başkan Harmancı’dan cevap gecikmedi.

Harmancı açıklamasında, “haberde yer alan ve ciddi yanlışlıklar içeren konuları aydınlatmaya çalışayım” diyerek 7 maddelik bir açıklamada bulundu.

Harmancı haberi yapan muhabirle ilgili olarak, " İlle birilerinin sözcüsü olacaksan, mazlumların, ihtiyaçlıların sözcüsü ol, köpek balıklarının sözcülüğünü yapmak seni onların yemi yapmaktan kurtarmaz" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Harmancı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu akşam Belediye Meclisi’nde bütçe oylamaya sunulacak.

Ekim ayından beri süre gelen çalışmalar Aralık ayında tamamlanmıştı, devletin Bütçe Dairesi’nden gelen yeni direktifler doğrultusunda onların ön onayının beklenmesi dolayısıyla oylama Şubat ayına kalmıştı.

Haberde yer alan ve ciddi yanlışlıklar içeren konuları aydınlatmaya çalışayım:

1. Haber bütçeyi okuma anlamında tamamen yanlış.

2. 2014 yılı sonundan sonra LTB hiç bir vergi kalemine (Su hariç) vergi artırımı yapmamıştır. Su meselesi de devletin yaptığı %900 zamla birlikte doğal olarak tüm belediyeler tarafından satış fiyatı artırılmıştır (2016 Eylül) ve sadece LTB’ye özgü bir durum değildir.

3. Temizlik ve sağlık gibi vergiler üst kimitleti 1995 yılında geçen yasayla belirlenmiş olup LTB kendi kafasına göre bir vergilendirme yapmamaktadır.

4. Kayıt dışılığı gidermek bir vergi artışı değildir, vergilerin toplanmasında bir başarıdır. Her siyasetçi kaçak ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edeceğini söyler biz yapıyoruz.

5. Bütçede artış görülen her kalemin zamla ilgisi yoktur. Örneğin su eskiden yok denecek kadar azdı, bu yüzden LTB'den su almayan ve tankerlerle su temin eden bir çok kişi vardı, bu abonelerin LTB sayaçlarını ve LTB’nin temin ettiği suyu kullanmaları ile birlikte kanalizasyon, temizlik ve sağlık vergilerimizi de geri kazanmış oluyoruz.

6. Lafım bilgileri bu şekilde paylaşılmasını sağlayan arkadaşa" İlle birilerinin sözcüsü olacaksan, mazlumların, ihtiyaçlıların sözcüsü ol, köpek balıklarının sözcülüğünü yapmak seni onların yemi yapmaktan kurtarmaz."

7. Bütçe ile ilgili genel bir değerlendirmeyi bu akşamki oylamadan sonra herkesle paylaşacağım.