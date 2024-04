Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“2 Nisan 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir.

Bu çerçevede dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

İlk olarak bu konudaki farkındalığın yeterli olmadığını, otizmi ve otizmli bireyleri gerçek anlamda kabul etmemiz gerektiğini öğrenmeliyiz.

Otizm, her coğrafyada ve her sosyo ekonomik düzeyde görülebilmektedir. Otizmin sebebi halen bilinmemekle birlikte tıbbi araştırmalar genetik faktörler ile birlikte çevresel faktörlerin de rolü olabileceğini göstermektedir.

Otizm, ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir bozukluktur. Otizmin tedavisine özel bir ilaç ya da bir aşı yoktur, ilaç tedavisi çoğunlukla otizme eşlik eden hırçınlık, aşırı hareketlilik, depresyon, yoğun takıntılar ve tekrarlayıcı hareketler için kullanılmaktadır. En etkili tedavi yöntemi otizme yönelik özel eğitimdir.

Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrencilerin hayatın her alanında var olmasını sağlayan en etkili yöntem özel eğitimdir.

Bu nedenle de farkındalık yaratırken ilk hedefimiz, bugün için bilinen en etkili tedavisinin yoğun bireysel özel eğitim olduğunu unutmadan, bu konuda yeterli seviyenin sağlanması için çalışmak olmalıdır.

Hepimiz bir farkındalık hareketinin parçası olabiliriz. Herkesin farkındalık hareketinin parçası olması çok önemli.

Otistik çocuklarımızın ve ailelerimizin hayatta mutlu olabilmeleri, sosyalleşmeleri, temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden en iyi ve en uygun şekilde faydalanabilmeleri en büyük temennimdir.

Bu anlamlı gündeni herkesi otizme genel bakışın dönüşmesine, otizmli bireylerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaya ve kampanyaya destek vermeye davet ederim.”