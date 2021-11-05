  • BIST 1.583,590
  • Altın 566,37
  • Dolar 9,6915
  • Euro 11,2160
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

"Hatırla, 5 Kasım'ı hatırla!"

»
Bugün "Barut Komplosu" olarak bilinen olayın yıldönümü!
"Hatırla, 5 Kasım'ı hatırla!"

Guy Fawkes 5 Kasım 1605 tarihinde İngiliz Parlamento binasını havaya uçurmaya çalıştı. ‘Barut komplosu’ olarak bilinen olay amacına ulaşamadan engellense de ‘5 Kasım’ tarihe geçti ve anarşi hareketlerinin öncülerinden oldu…

Guy Fawkes… İngiliz tarihinin en büyük "vatan haini"…36 yaşında idam edildi. Çünkü sistemin karşısındaydı. Çünkü aristokrasinin ve burjuvazinin çürümüşlüğünden ve halkı umursamamasından rahatsızdı. Robert Catesby, Thomas Winter ve diğer komplocularla birlikte Kral I. James’e ve tüm aristokrasiye karşı büyük bir plan yaptılar. ‘Barut komplosu’ olarak bilinen olay çok şeyi değiştirdi…

Yönetimi ve rejimi yıkmak isteyen 12 komplocu Westminster Sarayı’ndaki İngiliz Parlamento binasını, o yılki aristokrasi zirvesinde havaya uçurmaya karar verdi. Komploculardan birinin bilgi sızdırması sonucu komplo ortaya çıktı ve Fawkes, gece yarısı parlamento mahzenlerinde barut fıçısıyla yakalandı.

Fawkes, 31 Ocak 1606’da sarayın karşısında asılarak idam edildi ve vücudu parçalara ayrıldı. ‘Barut komplosu’ ise ülkenin tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Protestan devlet adamlarını alt ederek halkı ayaklandırmayı hedefleyen olayı anarşi hareketlerinin öncüsü sayanlar olduğu gibi Fawkes’ın ona biçilen rolden uzakta koyu bir Katolik, olayın da dinlerle alakalı olduğunu savunanalar da var. Ama bir gerçek var ki; 17. yüzyılın bütün zorluklarına ve dönemin muhafazakar ve baskıcı rejimine rağmen böyle bir olay her yönüyle önemli bir başkaldırıydı.

Fawkes istediği tabloyu göremeden ölse de bu olayın değişimi getirdiği birçok tarihçinin altını çizdiği bir nokta. Günümüzde bile sokaklarda Fawkes’ı anan gösterilere ve ona atıfta bulunan duvar yazılarına rastlamak mümkün.

Eylemin başarısızlığı İngiltere’nin birçok bölgesinde her 5 Kasım’da şenliklerle kutlanıp, Fawkes maskesi takılmış kuklalar yakılsa da, Fawkes’ın anarşist ruhu hala İngiltere’nin sokaklarında dolaşıyor.

Fawkes ve 5 Kasım gerçek anlamını ise Alan Moore’un kültleşen çizgi romanı ve James McTeigue’nin aynı adla sinemaya uyarladığı ‘V for Vendetta’ ile buldu.

 

NTV

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri Kimlik Arayışları ve Mitoloji” kitabı tanıtılıyor30 Ekim 2021 Cumartesi 09:55
  • 'Kodokushi' Camerimage Film Festivali'nde Yarışacak29 Ekim 2021 Cuma 21:13
  • İngiliz Üniversitesi Nijerya'ya Ait 120 Yıllık Heykeli İade Etti29 Ekim 2021 Cuma 20:01
  • Türksoy Fotoğraf Sergisi 3 Kasım’da Açılacak28 Ekim 2021 Perşembe 18:32
  • Mete Hatay’dan Yeni Bir Kitap: “Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı”28 Ekim 2021 Perşembe 12:17
  • 12. Geleneksel Lefke Hurma Festivali, 7 Kasım'da28 Ekim 2021 Perşembe 11:55
  • Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un büstü Bodrum'un Geriş Köyü’nde açıldı27 Ekim 2021 Çarşamba 14:29
  • Kültür Dairesi Çocuklar İçin Üçüncü Masal Kitabı “Değirmencik”İ Yayımladı26 Ekim 2021 Salı 16:48
  • 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Arman Ratip Piyano Resitali ile devam ediyor25 Ekim 2021 Pazartesi 12:48
  • Girne'de Yarın "Kırk Kat Sanat" Kağıt Rölyef Atölyesî Düzenleniyor25 Ekim 2021 Pazartesi 09:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti