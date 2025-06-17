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Hava sıcaklıkları 35 ila 38 derece arasında seyredecek

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Meteoroloji Dairesi'nin haftalık raporuna göre, hava sıcaklıkları 35 ila 38 derece arasında seyredecek.
Hava sıcaklıkları 35 ila 38 derece arasında seyredecek

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık raporuna göre, 17 Haziran 2025 Salı günü alçak basınç sisteminde sıcak ve nemli hava etkili olacak. Günün büyük bölümünde açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, öğle saatlerinde gökyüzü parçalı ve az bulutlu geçecek.

Yetkililer, özellikle iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 35 ila 38 derece arasında seyredeceğini bildirirken, sahil bölgelerinde ise 29 ila 32 derece arasında bir sıcaklık öngörülüyor.

Rüzgârın günün ilk saatlerinde kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık tahminine göre, hafta boyunca sıcak hava etkisini sürdürecek.

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