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"Hepsinin çocuklarıyla karşılaşırız, sıkıntı değil"

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"Hepsinin çocuklarıyla karşılaşırız, sıkıntı değil"
3 Kıbrıslı Türk genci kendilerine baktıkları gerekçesiyle feci şekilde darp eden zanlıların arkadaşları, sosyal medya üzerinden "bu kez de Cumhurbaşkanı'nın oğlunu döveriz" şeklinde paylaşımda bulunarak pişkinliğin sınırlarını aştılar...

Geçtiğimiz günlerde 3 Kıbrıslı Türk genci Lefkoşa'daki Arasta bölgesinde darp eden zanlıların arkadaşları sosyal medya üzerinden açık tehditte bulunarak, "Bu kez de Cumhurbaşkanı'nın oğlunu döveriz" şeklinde yorumda bulundular. 

Darp edilen gençler arasında bulunan eski Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Orhan Kürşat’ı da feci şekilde darp eden 3 kişiden biri olan Mehmet Alkış'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan konuşmada, yaşanan olayın sanki doğruymuş gibi "bunun da üstesinden gelirsin, Salı günü çıkıyorsun, seni aramızda görmek isteriz" şeklinde destek atıflarında bulunulduğu gözlemlendi.

İşte o konuşmalar: 

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