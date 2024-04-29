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Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı: Gazimağusa'da Cep Telefonu Çalma Olayı

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Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı: Gazimağusa'da Cep Telefonu Çalma Olayı
Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı: Gazimağusa'da Cep Telefonu Çalma Olayı

Gazimağusa'da Hırsızlık Olayı: Cep Telefonu Çalma Şüphelisi Tutuklandı

Gazimağusa'da meydana gelen bir hırsızlık olayı, polisin titiz çalışması sonucunda çözüme kavuştu. 22 Nisan 2024 tarihinde, saat 00.10 sıralarında yaşanan olayda, A.U. (E-18) adlı kişinin ailesini arayacağı bahanesiyle bir şahıstan aldığı cep telefonunu geri vermeyerek çaldığı belirlendi. Olayın polise intikal etmesiyle başlayan soruşturma, detaylı çalışmalar sonucunda hızla ilerledi.

Şüphelinin, cep telefonunu geri vermeyerek tasarrufuna geçirmesi üzerine hırsızlık suçuyla suçlandığı belirtildi. Yapılan incelemeler ve teknik takip sonucunda, hırsızlık şüphelisinin kimliği tespit edildi ve 28 Nisan 2024 tarihinde gözaltına alınarak tutuklandı.

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