Hollanda tüm Covid-19 tedbirlerini yürürlükten kaldırdı

Hollanda'da hükümet, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında test yapma ve karantina dahil tüm tedbirlerin kaldırıldığını açıkladı.

Hükümet sitesinden yapılan açıklamada, Salgın Yönetim Ekibi (OMT) ve Sosyal Etki Ekibi’nin (MIT) tavsiyesi üzerine ülkede tüm Covid-19 tedbirlerinin yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, semptomu olanların test yapma zorunluluğu, pozitif çıkanların da karantina zorunluluğu kalktı.

“PROBLEME YOL AÇMIYOR”

Çok az sayıda kişinin Covid-19 sebebiyle ciddi rahatsızlık yaşadığı belirtilen açıklamada, “Covid-19 artık önemli sosyal ve ekonomik problemlere yol açmıyor.” ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanı Ernst Kuipers’in “Son tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte çabuk unutamayacağımız özel bir dönemi geride bırakmış olduk.” şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, aşı ve hastalığın daha önceden geçirilmesi yoluyla toplumun bağışıklık kazandığı vurgulandı.

Açıklamada, yeni doz aşılamanın yapılmayacağı ve belediyelere bağlı aşı ve test merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi.

Hollanda’da ilk olarak 27 Şubat'ta İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinden dönen birinde rastlanan Covid-19 nedeniyle bu güne kadar yapılan testlerin 8 milyon 600 bin 120’si pozitif çıkarken 22 bin 992 kişi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.