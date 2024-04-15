Hristodoulidis Viyana'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis de, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avusturya Şansölyesi Karl Neuhammer'in daveti üzerine söz konusu çalışma yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Hristodulidis yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin stratejik özerkliği, göç ve karar alma süreci gibi konularda Brüksel'de daha güçlü bir sese ve role sahip olma çabası bağlamında, hükümetin Avrupa Birliği'nin tüm önemli meselelerine ilişkin belirli pozisyonları olduğunu söyledi.

Avusturya Şansölyeliğine varışının ardından Avusturya Şansölyesi Neuhammer tarafından resmi olarak kabul edilecek olan Cumhurbaşkanı Hristodoulidis daha sonra; Avusturya, Danimarka, Malta, Letonya, Slovakya, Slovenya liderleri ve Avrupa Konseyi Başkanı ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.