HSBC, 2024 için Dolar/TL tahminini yükseltti: 'Değer kaybı beklenenden daha hızlı'

Dolar/TL kuru dün 31,91'e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL kuru 34,88'i, Sterlin/TL kuru da 40,74'ü gördü.

Halen Dolar/TL 31,80'lerda, Euro/TL 34,80'lerde, Sterlin/TL ise 40,50'lerde seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) artan döviz talebine yönelik hamleler yaparken, yabancı kurumlar da Dolar/TL kuru tahminlerini güncellemeye başladı.

Son olarak HSBC, Dolar/TL tahmininin yukarı yönlü revize etti. HSBC stratejistleri 6 Mart tarihli raporlarında, 2024 yılı için Dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltti. Bankanın analizinde değer kaybının beklenenden daha hızlı olduğu belirtildi.

HSBC stratejistlerine göre, Türk Lirası'nın değer kazanması TCMB'nin enflasyon hedeflemesi kapsamında bir ara hedef haline geldi.

Amerikan yatırım bankası JP Morgan da Ocak ayında, yıl sonu Dolar/TL kuru tahminini 34'ten 36'ya yükseltmişti. Banka, müşterilerine ilettiği notta, liranın değer artışının "dezenflasyon sürecine bağlılık ve uluslararası rezervlerin birikim hızına" bağlı olacağını belirtmişti.

Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) ise Dolar/TL kurunun yıllık ortalama değerleri 2024'te 36,8 TL, 2025'te 43,9 TL, 2026'da ise 47,8 TL olarak tahmin edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Biz ne aşırı değerli, ne de aşırı değersiz TL isteriz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Pazartesi günü Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında TL'de reel olarak değersizleşme olmayacağını vurgulamıştı.

"TL'yi destekleyen bir politika seti var" diyen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Biz ne aşırı değerli, ne de aşırı değersiz TL isteriz. Seçim belirsizliğinin kalktığı da bir ortamda TL neden enflasyondan daha çok değersizleşsin?

"Vatandaşın portföy tercihlerine saygılıyım. Bu konuda yönlendirme yapmak istemem. Programımız başarılı bir şekilde uygulandığında TL'de reel değersizleşme olmayacaktır. Başarılı dezenflasyon programlarında mahalli para birimi reel olarak değer kazandı."

Merkez Bankası 17 Şubat'ta, 8 ay sonra ilk kez faiz artırmamış ve politika faizini yüzde 45'te sabit tutmuştu. Son faiz kararı metninde, "Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk Lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir" ifadeleri yer almıştı.