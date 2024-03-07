  • BIST 9054.18
  • Altın 2206.279
  • Dolar 31.8452
  • Euro 34.9379
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

HSBC, 2024 için Dolar/TL tahminini yükseltti: 'Değer kaybı beklenenden daha hızlı'

» »
Dolar/TL kuru dün 31,91'e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL kuru 34,88'i, Sterlin/TL kuru da 40,74'ü gördü.
HSBC, 2024 için Dolar/TL tahminini yükseltti: 'Değer kaybı beklenenden daha hızlı'

Halen Dolar/TL 31,80'lerda, Euro/TL 34,80'lerde, Sterlin/TL ise 40,50'lerde seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) artan döviz talebine yönelik hamleler yaparken, yabancı kurumlar da Dolar/TL kuru tahminlerini güncellemeye başladı.

Son olarak HSBC, Dolar/TL tahmininin yukarı yönlü revize etti. HSBC stratejistleri 6 Mart tarihli raporlarında, 2024 yılı için Dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltti. Bankanın analizinde değer kaybının beklenenden daha hızlı olduğu belirtildi.

HSBC stratejistlerine göre, Türk Lirası'nın değer kazanması TCMB'nin enflasyon hedeflemesi kapsamında bir ara hedef haline geldi.

Amerikan yatırım bankası JP Morgan da Ocak ayında, yıl sonu Dolar/TL kuru tahminini 34'ten 36'ya yükseltmişti. Banka, müşterilerine ilettiği notta, liranın değer artışının "dezenflasyon sürecine bağlılık ve uluslararası rezervlerin birikim hızına" bağlı olacağını belirtmişti.

Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) ise Dolar/TL kurunun yıllık ortalama değerleri 2024'te 36,8 TL, 2025'te 43,9 TL, 2026'da ise 47,8 TL olarak tahmin edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Biz ne aşırı değerli, ne de aşırı değersiz TL isteriz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Pazartesi günü Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında TL'de reel olarak değersizleşme olmayacağını vurgulamıştı.

"TL'yi destekleyen bir politika seti var" diyen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Biz ne aşırı değerli, ne de aşırı değersiz TL isteriz. Seçim belirsizliğinin kalktığı da bir ortamda TL neden enflasyondan daha çok değersizleşsin?

"Vatandaşın portföy tercihlerine saygılıyım. Bu konuda yönlendirme yapmak istemem. Programımız başarılı bir şekilde uygulandığında TL'de reel değersizleşme olmayacaktır. Başarılı dezenflasyon programlarında mahalli para birimi reel olarak değer kazandı."

Merkez Bankası 17 Şubat'ta, 8 ay sonra ilk kez faiz artırmamış ve politika faizini yüzde 45'te sabit tutmuştu. Son faiz kararı metninde, "Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk Lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir" ifadeleri yer almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TCMB faiz kararını bugün açıklayacak22 Şubat 2024 Perşembe 09:33
  • Döviz güne nasıl başladı?16 Şubat 2024 Cuma 09:02
  • Döviz güne nasıl başladı?09 Şubat 2024 Cuma 08:47
  • TCMB Başkanı Karahan: Gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız08 Şubat 2024 Perşembe 10:04
  • Döviz güne nasıl başladı?08 Şubat 2024 Perşembe 09:30
  • Döviz güne nasıl başladı?07 Şubat 2024 Çarşamba 08:35
  • Döviz güne nasıl başladı?30 Ocak 2024 Salı 09:48
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı25 Ocak 2024 Perşembe 13:06
  • Döviz güne nasıl başladı? Sterlin 39 TL Sınırında...23 Ocak 2024 Salı 08:37
  • Döviz güne nasıl başladı?19 Ocak 2024 Cuma 08:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti