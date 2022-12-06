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I. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi- Zirvede Birkan Uzun Resim Sergisi

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I. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi- Zirvede Birkan Uzun Resim Sergisi
I. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi- Zirvede Birkan Uzun Resim Sergisi

I. ULUSLARARASI POZİTİF OKULLAR VE İYİ OLUŞ KONGRESİ  - ZİRVEDE BİRKAN UZUN RESİM SERGİSİ

I. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi ile Zirvede Birkan Uzun Resim Sergisi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi iş birliğinde, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda, 16 - 17 Mayıs 2023 tarihinde Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek.

Bebeklikten Ergenliğe Eğitim-Öğretimde İyi Oluş” temasının ele alınacağı ve katılımın ücretsiz olacağı kongre, iyi oluş kapsamı ile örtüşen tüm bilim dallarından özgün akademik çalışmalara açık olacak.

 

Bu doğrultuda, yurtdışı ülkelerden katılımlar için online oturumlara, bilimsel araştırmaların yanında eğitim kurumlarında gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalara ve elde edilen dönütlere de yer verilecek olan kongre için 27 Mart 2023 tarihine kadar özet bildiri kabulüne başlandı.

 

Kongreye bildiri gönderimi konusunda detaylı bilgiler ise https://www.ciu.edu.tr/tr/uluslararasi-pozitif-okullar-ve-iyi-olus-kongresi bağlantısında yer alıyor.

 

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“Zirvede Birkan Uzun Resim Sergisi”

Kongre kapsamında ayrıca “Zirvede Birkan Uzun Resim Yarışması” sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Serginin açılışı 16 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

Okul Öncesi, İlkokul 1-2-3. Sınıf, İlkokul 4. Sınıf ve 5. Sınıf, Ortaokul, Lise / Meslek Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi kategorilerinde ödüllerin verileceği yarışma için başvurular, 15 Aralık 2022 – 3 Nisan 2023 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü’ne yapılacak. Yarışmanın ödül töreni ise I. Uluslararası Pozitif Okullar Kongresi kapsamında 16 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kongre dahilinde, 16 - 17 Mayıs 2023 tarihlerinde 15.00- 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitimler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından katılım belgesi verilecek olup, eğitimler için başvurular daha sonra Genel Ortaöğretim Dairesi tarafından duyurulacaktır. Kongrede bildiri sunmayacak öğretmenler de bu eğitimlere katılabilecek ve belge almaya hak kazanacaktır.

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